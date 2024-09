information fournie par France 24 • 30/09/2024 à 22:54

Alors que la dette et le déficit français explosent, le Premier ministre doit prononcer ce mardi son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. Les propos de Michel Barnier sur le budget 2025 et l'annonce de probables hausses d'impôts pour les entreprises et les contribuables les plus riches seront attentivement scrutées. Ces outils doivent permettre de réduire la dette du pays, qui dépasse les 3 200 milliards €, une somme qui ne cesse de croître depuis les années 70.