Mesures anti-Covid: "Préserver la santé de la société et la santé des Français"

information fournie par France 24 • 03/01/2022 à 09:56

Depuis ce lundi, de nouvelles mesures, moins contraignantes, sont imposées en France pour faire face à la vague Omicron. Face à un variant moins dangereux mais beaucoup plus contagieux, ces mesures visent à la fois à éviter trop d'absentéisme dans les entreprises et donc préserver la croissance économique et la santé des Français. D'autres pays, comme l'Espagne, le Portugal, les États-Unis ou Israëlont fait des choix similaires.