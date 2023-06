Mehdi Djaadi et son "Coming out" spirituel sous forme d’appel à la liberté

information fournie par France 24 • 02/06/2023 à 17:46

Dans ce nouveau numéro de À l'Affiche, rencontre avec l’humoriste français Mehdi Djaadi, qui vient nous présenter son spectacle intitulé "Coming out". Un seul-en-scène où il évoque sa conversion de l'islam vers le catholicisme, mais surtout un appel à la tolérance. Mehdi Djaadi brise des préjugés liés à la religion et met en lumière de nombreux aspects de la liberté d’expression et la liberté de conscience. Son spectacle, qui tourne depuis quatre ans en France, est un succès, qui lui vaut d’être invité à l’Olympia le 16 juin 2023.