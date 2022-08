information fournie par France 24 • 26/08/2022 à 16:22

La sécurité et la lutte contre l'immigration illégale ont été les thèmes principaux du déplacement réalisé cette semaine par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer à Mayotte. Gérald Darmanin a effectué plusieurs annonces, notamment sur le droit du sol et la délinquance des mineurs.