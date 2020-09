Mathieu Gallet : "On peut changer de vie en écoutant ceux qui nous inspirent"

France 24 • 28/09/2020 à 14:55

Explosion des messages vocaux, des recherches sur Internet, des achats en ligne et autres activités numériques par le biais d'assistants vocaux : la voix ne représente pas seulement l'avenir, mais elle "est déjà le présent" de nos sociétés, explique Mathieu Gallet, auteur du livre "Le nouveau pouvoir de la voix" (Éd. Broché).

Pour le président et fondateur de l'application de podcast Majelan, la voix peut être aussi source de progrès : on peut améliorer sa vie personnelle et professionnelle en écoutant la parole de personnalités qui nous inspirent.