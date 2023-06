information fournie par France 24 • 07/06/2023 à 10:22

L’invité de Paris Direct est l'écrivain Mathieu Belezi qui signe "Attaquer la terre et le soleil" (éditions Le Tripode). Son roman vient de recevoir le prix du livre Inter 2023. Un texte dont on ne sort pas tout a fait indemne et qui nous emmène aux premières heures de la colonisation française de l’Algérie.