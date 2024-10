information fournie par France 24 • 11/10/2024 à 16:33

Au programme : la mobilisation qui ne faiblit pas en Martinique. Des incendies, des pillages et des violences se sont produites, malgré le couvre-feu et l'interdiction des rassemblements sur l'ensemble du territoire. Les barrages sont maintenus. La piste de l'aéroport a même été envahie et l'île est quasiment paralysée. Retour sur les évènements de la semaine avec Gervais Nitcheu.