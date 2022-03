Martin Quencez, chercheur : Joe Biden est resté "classique" dans son discours sur l'Union

information fournie par France 24 • 02/03/2022 à 11:53

Martin Quencez est directeur adjoint du bureau parisien du GMF, German Marshall Fund of the United States. Il analyse le discours de Joe Biden sur l'état de l'Union mardi, qu'il juge assez traditionnel mais optimiste. Le président américain a insisté sur l’unité de l’Occident et réaffirmé son soutien à l'Ukraine, sans proposer de vision sur le futur du conflit. Mais il a surtout été question de politique intérieure, Joe Biden voulant rassurer les Américains en vue des élections de mi-mandat.