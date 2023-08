Martin Luther King, le rêve inachevé

information fournie par France 24 • 28/08/2023 à 15:13

Pour les 60 ans du célèbre discours "I have a Dream", Cap Amériques réalise une émission spéciale depuis Atlanta, capitale de la Géorgie, qui a vu grandir l’icône Martin Luther King Jr. C’est ici que le leader du mouvement pour les droits civiques a organisé le combat de sa vie pour obtenir l’égalité entre Noirs et Blancs. Mais aujourd’hui, que reste-t-il de son rêve ? Dans son fief, nous avons rencontré ses proches, ceux qui ont mené la lutte à ses côtés et ceux pour qui le mythe n'a jamais cessé d'exister.