La couronne de la statue de la Bonne Mère, figure tutélaire de la ville de Marseille, a été descendue mercredi du sommet de la basilique Notre-Dame-de-la-Garde pour être exposée quelques jours avant sa rénovation.
Marseille: la couronne de la statue de la Bonne Mère exposée avant sa rénovation
