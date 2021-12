Maroc : face au Covid, couvre-feu décrété à partir de minuit

information fournie par France 24 • 31/12/2021 à 11:27

Le Maroc a interdit les célébrations du Nouvel An dans le cadre de restrictions visant à lutter contre la propagation du Covid-19. Les restaurants devront fermer à 23h30 et un couvre-feu sera mis en place entre minuit et six heures du matin.