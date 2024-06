Maroc et Algérie : L'opération 'Torch' en 1942, le premier débarquement allié "réussi"

information fournie par France 24 • 06/06/2024 à 23:39

Le 6 juin, la France commémore le débarquement des forces alliées en Normandie. Ce débarquement n'était en réalité pas le premier. Il y en eut un autre le 8 novembre 1942 : le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord. Il constitue une étape importante pour la victoire, et marque sur le front occidental un tournant dans la Seconde Guerre mondiale. Nous en parlons avec Nicole Cohen-Addad, présidente de l'association des compagnons du 8 novembre 1942. Zanzibar en Tanzanie commémore pour la première fois le jour l'abolition de l'esclavage. Enfin, Un jeune béninois a mi au point des extensions capillaires à partir de fibres de troncs de bananiers. Le plus souvent, les mèches sont en plastique et après usage, elles sont incinérées ou enterrées.