France 24 • 22/06/2021 à 07:53

A la Une de la presse, ce mardi 22 juin, la grâce proposée par le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez pour neuf indépendantistes catalans, incarcérés pour la tentative de sécession de la Catalogne en 2017. Les négociations à gauche pour le second tour des régionales, marquées par la défaite au premier tour du RN et de LREM. Et un vol assez peu ordinaire.