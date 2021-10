Maria Ressa, co-lauréate du prix Nobel de la paix : "Un monde sans faits est un monde sans vérité"

information fournie par France 24 • 14/10/2021 à 17:02

La journaliste Maria Ressa, co-lauréate du prix Nobel de la paix, a accordé un entretien à France 24. Co-fondatrice du site d'information Rappler et détractrice du président philippin, Rodrigo Duterte, cette Américano-Philippine de 58 ans estime que la profession de journaliste s'avère de plus en plus dangereuse. Elle insiste, dans cet extrait, sur l'importance de pouvoir contrer la désinformation. Cette interview sera prochainement intégralement diffusée en français.