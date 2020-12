"Mank", le grand retour de David Fincher

France 24 • 02/12/2020 à 15:27

Dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche" 100 % cinéma, Louise Dupont et Thomas Baurez reviennent sur la sortie sur Netflix de "Mank" de David Fincher. Après plusieurs années d'absence, le réalisateur de "Seven", "Fight club" ou "The Social Network" est de retour avec un film en noir et blanc racontant la genèse d'un grand classique du cinéma américain, "Citizen Kane". Également à voir cette semaine, "Petite fille" de Sébastien Lifshitz, un documentaire sur une petite fille née dans un corps de garçon, et les derniers grands films de Claude Chabrol rassemblés dans un coffret.