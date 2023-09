Manifestations en Syrie : "c’est une gifle formidable pour le régime de Bachar Al-Assad"

information fournie par France 24 • 01/09/2023 à 15:43

Parties du sud du pays, d'une zone contrôlée par le régime, les manifestations de contestations face à la hausse astronomique des prix des carburants entrent dans leur deuxième semaine et prennent un tour de plus en plus politique, réclamant la chute de Bachar Al-Assad. Ce dernier craint une "contagion" jusqu’à Damas. Analyse de cette révolte avec Sofia Amara, Grand reporter, réalisatrice de "Syrie, dans l'enfer de la répression" et auteure de "Infiltrée dans l'enfer syrien" (éditions Stock), invitée de France 24.