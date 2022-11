information fournie par France 24 • 28/11/2022 à 15:53

Plusieurs arrestations à Shanghai et une nouvelle manifestation découragée à Pékin: les autorités chinoises ont tout fait lundi pour endiguer le mouvement de colère d'une ampleur historique contre les restrictions sanitaires et pour plus de libertés. Les explications d'Emmanuel Véron, géographe spécialiste de la Chine contemporaine