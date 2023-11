information fournie par France 24 • 07/11/2023 à 15:05

Mamadou Diouf, historien et enseignant-chercheur à la tête des Etudes africaines à l’Université Columbia à New York, vient de publier "L'Afrique dans le temps du monde" (Ed. Ròt-Bò-Krik). Dans cet essai, il propose aux lecteurs de voyager entre les rayons d'une bibliothèque sur l'Histoire de l'Afrique, écrite par des historiennes et historiens africains et afro-américains. Il est notre invité.