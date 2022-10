information fournie par France 24 • 28/10/2022 à 16:46

Les violences médicales, assez fréquentes pour les femmes, sont de plus en plus souvent dénoncées. Du diagnostic au traitement, les statistiques révèlent des biais de genre et les patientes dénoncent souvent des maltraitances. Un phénomène décrypté par les journalistes Maud Le Rest et Eva Tapiero, autrices des "Patientes d'Hippocrate".