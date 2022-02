information fournie par France 24 • 01/02/2022 à 09:01

La France peut-elle rester engagée militairement au Mali après l'expulsion de son ambassadeur par la junte de Bamako ? On va plus loin avec Anne Nivat et James André. Regards croisés aussi sur le retour de Daech en Syrie. Faut-il rapatrier les jihadistes français pour les juger en France ?