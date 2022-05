Mali : "atteintes" à sa souveraineté ? La junte dénonce ses accords de défense avec la France

information fournie par France 24 • 03/05/2022 à 21:22

Rien ne va plus entre Bamako et Paris. La junte au pouvoir au Mali met finalement à exécution la menace qu'elle agitait depuis plusieurs semaines. Elle dénonce les accords de défense passés avec la France et ses partenaires européens. Des accords qui fixaient notamment le cadre juridique de la présence dans le pays des forces françaises Barkhane et européennes Takuba. La décision de la junte malienne est avant tout symbolique, le processus de désengagement de ces forces ayant déjà commencé.