Makhtar Diop : "Le secteur privé sera essentiel pour électrifier l'Afrique"

information fournie par France 24 • 30/01/2025 à 15:02

L'électrification de l'Afrique a franchi un nouveau pas à Dar es Salam, en Tanzanie, où se tenait, lundi et mardi, le sommet africain de l'énergie "Mission 300". Sous l'égide la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement, le projet vise à raccorder 300 millions de personnes à l'électricité. Douze pays africains ont présenté leur plan de développement national. La France a promis un milliard d'euros. Pour en parler, Ali Laïdi reçoit Makhtar Diop, directeur général de la Société financière internationale (International Finance Corporation en anglais), une institution rattachée à la Banque mondiale, axée sur le développement du secteur privé dans les économies émergentes et en développement.