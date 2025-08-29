Quelle que soit l'issue du vote de confiance demandé par François Bayrou le 8 septembre, Emmanuel Macron assure qu'il entend "exercer jusqu'à son terme" le "mandat qui (lui) a été confié par les Français", lors d'une conférence de presse à Toulon (Var) avec le chancelier allemand Friedrich Merz. SONORE
Macron réaffirme qu'il entend "exercer son mandat jusqu'à son terme"
