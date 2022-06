Macron, diplomatie du "en même temps" : le président français en Roumanie et en Moldavie

information fournie par France 24 • 15/06/2022 à 20:37

Il a mis sa casquette de chef des armées. En voyage en Roumanie et en Moldavie, Emmanuel Macron a rendu visite aux forces françaises sur une base de l'Otan, avant de poursuivre les rencontres officielles. Le président français a soutenu ses homologues roumain et moldave face à l'invasion russe en Ukraine. Sur le plan européen, le chef de l'État français souhaite que l'Union européenne envoie un "signal clair et positif" à la candidature d'adhésion de la Moldavie, lors de son prochain sommet.