M. Ould Abdel Aziz, ancien président mauritanien : "Je suis victime d'une vendetta politique"

France 24 • 10/09/2020 à 16:15

Dans un entretien accordé à France 24 depuis son domicile à Nouakchott, l'ancien président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, affirme être la cible d'une "vendetta politique" menée par le régime de son successeur et ancien bras droit, Mohamed Ould Ghazouani. Objet d'une enquête pour des soupçons de corruption et de détournement de fonds pendant sa présidence, il nie catégoriquement les faits et estime qu'il s'agit-là d'une opération visant à l'empêcher de jouer à nouveau un rôle politique.