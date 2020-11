Lynda, révélation d'une chrysalide du hip-hop français

France 24 • 02/11/2020 à 16:37

Amobé vous invite à la découverte de "Papillon", le premier album solo de Lynda, une artiste qui monte au cœur de la scène hip-hop made in France. À voir aussi : "Maïsha Petite Pluie", le spectacle de la danseuse et chanteuse d'origine congolaise Lorena Masikini, ainsi que la cinquième édition du concert Hip Hop Symphonique, qui réunit les artistes Meryl, Lous and the Yakuza, Maes, Passi et Soolking et l'Orchestre philharmonique de Radio France.