France 24 • 08/01/2021 à 11:42

Cinq ans après l'Accord de Paris sur le climat, une vague de contestation entend pousser les États et les entreprises à respecter leurs engagements pour limiter le réchauffement de la planète. Partout en Europe, des mouvements fleurissent. Des citoyens en colère bloquent des carrefours, des usines, passent à l'action directe non violente et symbolique.