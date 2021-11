Louis Witter et Abdul Saboor, photoreporters : la "jungle" de Calais, 5 ans après

information fournie par France 24 • 10/11/2021 à 12:06

Louis Witter et Abdul Saboor sont les invités de Paris Direct. Le premier est français, le second est afghan. Ils sont tous les deux photoreporter et travaillent à Calais au plus près des migrants qui vivent encore par centaines sur cette côte du Nord de la France et qui rêvent pour le plupart de rejoindre le Royaume-Uni. Qu’est ce qui a changé, sur place, cinq après le démantèlement de ce qu'on appelait la "jungle", le plus grand bidonville d’Europe ? Entretien.