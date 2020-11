Loi de "sécurité globale": "Macron dans la nasse"

France 24 • 30/11/2020 à 07:27

A la Une de la presse, ce lundi 30 novembre, la mise en examen, en France, de quatre policiers impliqués dans une interpellation violente, dont deux ont été écroués - un fait rarissime en France, qui intervient sur fond de fronde contre l'article 24 du projet de loi sur la «sécurité globale», accusé de porter atteinte à la liberté de la presse et à l'état de droit. L'escalade verbale entre l'Iran et Israël, après l'assassinat d'un responsable du programme nucléaire iranien. Des agriculteurs indiens en colère. Et un miraculé de la Formule1.