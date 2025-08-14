Des rappels massifs de fromages ont été engagés en début de semaine en France, après que les autorités sanitaires ont identifié 21 cas de listériose, dont deux décès, qui pourraient présenter un "lien possible" avec la consommation de produits de la fromagerie Chavegrand. Des rappels jugés "trop tardifs" par plusieurs associations.
Listeria: 21 cas, deux décès et un rappel massif de fromages
