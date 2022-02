information fournie par France 24 • 23/02/2022 à 11:50

C'est la cité antique la plus vaste d'Afrique du Nord et elle est en danger. La cité de Cyrène en Libye a pourtant survécu à la révolte libyenne et au chaos qui s'en est suivi mais aujourd'hui les archéologues tirent la sonnette d'alarme. Laissé sans surveillance, le site archéologique est régulièrement pillé et dégradé.