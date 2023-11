Libération des otages : la difficile négociation entre le Hamas et Israël

information fournie par France 24 • 14/11/2023 à 14:54

La branche armée du Hamas a affirmé vouloir libérer jusqu'à 70 femmes et enfants retenus dans la bande de Gaza en échange d'une trêve de cinq jours. Les puissances étrangères jouent un rôle important dans ces négociations, notamment le Qatar. De son côté, l'État hébreu assure que le Hamas "a perdu le contrôle à Gaza" et que ses combattants "fuient vers le sud". L'analyse de Hasni Abidi, directeur du centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, qui était l'invité de France 24.