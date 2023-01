information fournie par France 24 • 02/01/2023 à 14:34

Chroniqueurs et journalistes de France 24 reviennent sur les événements les plus marquants de l'année 2022 : l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la révolte des Iraniennes et des Iraniens face à la répression du régime, la réélection du président Emmanuel Macron, la fin de l'opération Barkhane au Mali et la rivalité entre les États-Unis et la Chine.