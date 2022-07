Les Rencontres d’Arles, la photographie reflet du monde

information fournie par France 24 • 21/07/2022 à 16:11

Direction la 53e édition des Rencontres de la photographie d’Arles, l’un des plus grands rendez-vous du patrimoine photographique mondial. Cet événement réunit chaque été des dizaines d’artistes venus offrir au public leur regard porté sur le monde.

L’occasion de découvrir le travail du photographe Bruno Serralongue. A travers son exposition, Les gardiens de l’eau, il documente la lutte des Amérindiens contre les projets d’oléoducs et l’implantation de pipelines. Un sujet très militant qui s’inscrit dans le domaine de l’art et non du photojournalisme.