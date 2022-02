information fournie par France 24 • 04/02/2022 à 22:08

Dans une interview sur France 24 et RFI, Ramtane Lamamra, ministre algérien des Affaires étrangères, affirme que les relations entre Paris et Alger sont en phase "ascendante". Et il n’exclut pas que le président Tebboune accepte l’invitation de Macron de se rendre à Bruxelles pour le sommet UE et union africaine mi-février.