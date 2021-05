Les profits du géant saoudien Aramco repartent à la hausse, tirés par la remontée du pétrole

France 24 • 04/05/2021 à 11:26

Après une année noire en 2020, les profits du géant saoudien du pétrole Aramco ont bondi de 30 % sur un an, au premier trimestre de cette année. Le numéro un mondial du secteur tire profit de la remontée des prix du brut et de meilleures perspectives économiques mondiales. L'entreprise cherche aussi à attirer des investissements étrangers, plus d'un an après son entrée en Bourse. De l'argent nécessaire pour diversifier l'économie saoudienne, très dépendante des revenus pétroliers.