Les préparatifs des Jeux olympiques font fuir les touristes à Paris

information fournie par France 24 • 02/07/2024 à 09:42

À 24 jours du début des Jeux olympiques, les professionnels du tourisme s’inquiètent. Il y a eu moins de visiteurs à Paris au mois de juin que l’année dernière. En cause : la crainte d’embouteillages et de sites fermés. La météo et la situation politique en France n’arrangent rien... Le trou d’air devrait se poursuivre jusqu’à la cérémonie d’ouverture. Et la hausse des réservations pendant la période des épreuves risque de ne pas compenser le manque à gagner. Air France fait également le constat d’un évitement de la capitale par les voyageurs.