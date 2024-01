information fournie par France 24 • 16/01/2024 à 10:46

100 jours après l’attaque du Hamas sur Israël, le nombre d’otages détenus par le Hamas s’élève à plus de 130 Israéliens. Sont-ils encore en vie et si oui où sont-ils ? Plus de précisions avec Olivier Passot, général, chercheur associé à l’IRSEM, invité de France 24.