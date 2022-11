Les multinationales du médicament : le profit avant tout ?

information fournie par France 24 • 08/11/2022 à 14:07

Les profits avant la santé : telle est la thèse du livre "Des Big Pharma aux communs" signé par Gaëlle Krikorian, docteure en sociologie à l'EHESS. L'ouvrage remet en cause le modèle des multinationales du médicament, fondé sur les bénéfices ou les dividendes et non sur la santé publique. Son auteure est l'invitée d'Ali Laïdi. Pour Gaëlle Krikorian, la logique des profits écarte "de plus en plus de patients, y compris dans les pays riches", qui perdent l'accès à certains médicaments.