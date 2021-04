France 24 • 02/04/2021 à 15:42

Depuis qu'elle ne fait plus la pluie et le beau temps sur Canal +, Louise Bourgoin ne cesse de tourner. Révélée sur grand écran dans "La Fille de Monaco" en 2008, elle a depuis une vingtaine de films à son actif. Son impertinence, son sourire désarmant et son visage de madone ont séduit des réalisateurs de choc.