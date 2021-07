information fournie par France 24 • 20/07/2021 à 13:51

La propagation rapide du variant Delta et la flambée du nombre de contaminations à travers le monde inquiètent les investisseurs. Ils s'attendent désormais à une croissance économique bien plus faible que prévu. Résultat : les principales Bourses mondiales ont enregistré lundi de fortes chutes et les prix pétrole ont nettement reculé. Décryptage dans "L'Info éco".