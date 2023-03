Les images de la tuerie de Nashville ont-elles été truquées ?

information fournie par France 24 • 29/03/2023 à 22:56

Info ou intox s’intéresse à la tuerie de Nashville, aux Etats Unis : c’était ce lundi, six personnes, dont trois enfants, ont été tuées dans une école à coups de fusil d’assaut. Un nouveau drame tragiquement récurrent aux Etats-Unis, dont on a pu voir des images, notamment celles de l’auteur des coups feu dans un couloir. Mais ces images suscitent des théories : certains pensent qu’il ne s’agit pas des images de la fusillade mais d’une mise en scène… à cause d’une histoire de chaussures.