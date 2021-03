Les Européennes, premières victimes de la pandémie ?

France 24 • 05/03/2021 à 12:34

À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars prochain, Ici L'Europe vous propose de radiographier les Européennes face à la crise du Covid-19. Violences domestiques, accès aux soins, régression de leurs droits et de la cause féministe... Bien qu'elles vivent sur le continent le plus progressiste en matière d'égalité des genres, elles subissent de plein fouet la pandémie. Comment a-t-elle impacté leur quotidien et leur santé, aussi bien mentale que physique ? Nous en discutons avec trois députées européennes, membres de la commission des droits des femmes.