information fournie par France 24 • 24/09/2024 à 14:45

Les nouvelles frappes israéliennes contre des cibles du Hezbollah au Liban, au lendemain de bombardements meurtriers qui ont fait plus de 550 morts et provoqué la fuite de dizaines de milliers de personnes, inquiètent la communauté internationale. La crise au Proche-Orient va dominer l'Assemblée générale de l'ONU qui se tient actuellement à New York. Les explications de notre correspondante, Fanny Chauvin.