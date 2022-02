Les dirigeants de l'Union africaine condamnent la vague de coups d'État en Afrique

information fournie par France 24 • 06/02/2022 à 21:40

Les coups d'État condamnés "sans équivoque"

Les dirigeants africains ont parlé d'une seule voix pour condamner "sans équivoque" la récente "vague" de coups d'État sur le continent. Les putschs qui ont secoué le continent durant l'année écoulée – le dernier au Burkina Faso, il y a deux semaines – était un sujet inévitable pour le sommet annuel de l'UA.

Lors de la réunion du Conseil de paix et de sécurité, "chaque dirigeant africain de l'assemblée a condamné sans équivoque (...) la vague de changements anticonstitutionnels de gouvernement", a déclaré son dirigeant, Bankole Adeoye. L'UA "ne tolérera aucun coup d'État militaire sous quelque forme que ce soit", a-t-il ajouté, rappelant que tous les pays ayant connu des putschs ont été suspendus. "À aucun moment dans l'histoire de l'Union africaine, nous n'avons eu quatre pays suspendus en 12 mois : le Mali, la Guinée, le Soudan et le Burkina Faso", a-t-il ajouté. Dans un discours prononcé samedi, Moussa Faki Mahamat avait également évoqué la "funeste vague" de coups d'État et souligné des "liens de causalité connus" avec le terrorisme.