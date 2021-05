Les différentes vies de Gaëtan Roussel

France 24 • 04/05/2021 à 16:52

À l'occasion de la sortie de son quatrième album solo intitulé "Est-ce que tu sais ?", Gaëtan Roussel revient sur ses débuts musicaux avec le groupe Louise Attaque et ses multiples projets. Un artiste qui aime décloisonner, et qui livre, à l'approche de la cinquantaine, un album apaisé sur le temps qui passe. Onze morceaux épurés, tels des voyages à l'intérieur d'une mélancolie heureuse. Le chanteur et musicien sera en tournée à partir de l'automne prochain dans toute la France.