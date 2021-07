France 24 • 02/07/2021 à 15:48

Un film d'animation au temps de la préhistoire... Huit ans après leur première sortie des studios américains DreamWorks, les Croods reprennent du service pour des aventures hilarantes et loufoques. La famille Néandertal rencontre un clan plus moderne : celui des Homo Sapiens. Rencontre avec les acteurs Antoine et Emma de Caunes, père et fille, qui ont prêté leur voix à la version française.