Les combats s'intensifient au Soudan, au moins 180 morts en trois jours

information fournie par France 24 • 17/04/2023 à 23:06

Plus de 180 personnes ont été tuées au Soudan où la lutte pour le pouvoir des deux généraux aux commandes depuis le putsch de 2021 s'intensifie. Les avions de l'armée du général al-Burhane, dirigeant de facto du pays depuis le putsch de 2021, tentent de venir à bout des tirs des blindés des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo. L'analyse à suivre de Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen.