information fournie par France 24 • 10/07/2024 à 16:07

Il n'y a pas eu de miracle pour l'équipe de France, particulièrement décevante dans le jeu, qui a logiquement subi la loi de l'Espagne et de son armada offensive (2-1) en demi-finales de l'Euro-2024, à Munich. "On n'a pas été bons, ils ont fait un meilleur match que nous et au final on est éliminés. C'est la réalité du football", a déclaré Kylian Mbappé.