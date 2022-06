information fournie par France 24 • 27/06/2022 à 20:13

Les Black Eyed Peas font partie des groupes de hip-hop les plus célèbres au monde et ont vendu près de 80 millions d'albums en plus de 25 ans de carrière. Ils viennent de sortir "Don't you worry", un nouveau clip avec Shakira et David Guetta, et préparent un album pour la fin de l’année. Lors de leur passage en France à l'occasion du festival Solidays, Eve Jackson and Mandi Heshmati ont pu rencontrer deux membres du groupe, Taboo et Apl.de.ap.